ريابكوف: الولايات المتحدة مسؤولة عن تخريب خطوط "السيل الشمالي"

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، بأنه لايساور موسكو شك في أن واشنطن مسؤولة عن تخريب خطوط "السيل الشمالي"، في الواقع، هذه حقيقة مثبتة بالفعل.

وأكد ريابكوف: "هذا تخريب شائن، عمل إرهابي على نطاق غير مسبوق، هذا هو انتقال الإدارة الأمريكية إلى صفة اعتبرت، إلى حد كبير، غير واردة وغير مقبولة، ضربة لواحدة من البنى التحتية الحيوية الرئيسية".

وتابع الدبلوماسي: "ليس لدينا شك في أن المسؤولية تقع على عاتق الولايات المتحدة، وسنواصل العمل لضمان عدم بقائها دون عواقب على الولايات المتحدة".

وأضاف ريابكوف: "من بين الخطط الأقرب هي دراسة متعمقة لهذا الموضوع في أحد اجتماعات مجلس الأمن الدولي، مسألة مصداقية المصادر لا تستحق العناء، فهذه حقيقة مثبتة بالفعل".

وفي 26 سبتمبر، وقعت هجمات على خطوط أنابيب الغاز الروسية "السيل الشمالي 1 و2"، وتم اكتشاف تسرب للغاز في أربعة أماكن في وقت واحد، وتجري السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات، لكنها لم تؤد بعد إلى أي نتائج ملموسة.

ومن جانبه وصف الكرملين الحادث بأنه عمل من أعمال الإرهاب الدولي.

المصدر: تاس