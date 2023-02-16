قائد عسكري إيراني: الجزر المتنازع عليها مع الإمارات جزء لا يتجزأ من تراب وطننا

اعتبر قائد قوة الدفاع الجوي للجيش الإيراني العميد علي رضا صباحي فرد أن الجزر المتنازع عليها في الخليج مع الإمارات، "جزء لا يتجزأ من تراب الوطن (إيران) الطاهر".

وخلال زيارته لوحدات الدفاع الجوي في جزر طنب الكبرى وأبو موسى وسيري وكيش، تفقد العميد صباحي فرد وحدات المراقبة والرادار وأنظمة الصواريخ المتواجدة في هذه الجزر وقيّم القدرات العملياتية وجاهزية القوات.

وأوضح العميد صباحي فرد قائلا: "إن الجزر الإيرانية في الخليج "الفارسي" هي جزء من الوطن الأم ولا تنفصل عن تراب بلادنا الطاهر، ووجود مقاتلين من القوات المسلحة في هذه الجزر وفي هذه المرحلة التاريخية هو في الحقيقة استمرار لحب وتعلق أسلافنا بكل شبر من تراب الوطن، وسنواصل هذا الحب بإباء وهمة عالية".

المصدر: "فارس"