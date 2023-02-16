وزير الخارجية الأمريكي يزور تركيا الأحد المقبل

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، سيتوجه إلى تركيا الأحد القادم بعد الزلزال المدمر، لتفقد جهود الإغاثة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية، نيد برايس، أن بلينكن سيزور قاعدة إنجرليك الجوية في أضنة في 19 فبراير "لرؤية جهود الولايات المتحدة لمساعدة السلطات التركية في محاولتها تضميد جراح الدمار الناجم عن زلزال 6 فبراير".

وقال برايس، إن بلينكن، سيجري لاحقا محادثات في أنقرة لمناقشة "دعم بلاده المستمر".

وستكون الزيارة، التي تم التخطيط لها قبل كارثة الزلزال، أول زيارة يقوم بها بلينكن، الذي شغل منصبه قبل عامين، إلى تركيا.

وسيحضر بلينكن، قبل ذلك مؤتمر ميونخ للأمن وسيعرج على اليونان قبل زيارة تركيا.

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المصدر: وكالات