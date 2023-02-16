الفحوصات الطبية تكشف عن أهلية بايدن الصحية للترشح في 2024 (فيديو)

كشفت الفحوصات الطبية الروتينية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بصحة "جيدة" و"يتمتع بالنشاط"، واعتبره الطبيب المختص بأنه "لائق للقيام بواجبات الرئاسة بنجاح".

وكان بايدن قد توجّه إلى مركز "والتر ريد" الطبي العسكري من أجل إجراء الفحوصات الطبية الروتينية، وفي النتائج وبعد زيارة استمرت 5 ساعات أو أطول، أبلغ الطبيب بهذه النتائج الإيجابية.

يُشار إلى أن هذا الفحص يعتبر روتينيا ويخضع له أكبر رئيس سنا في التاريخ الأمريكي، والذي يخطط لإطلاق حملة إعادة انتخابه لولاية ثانية.

وكان الرئيس البالغ من العمر 80 عاما، خضع لفحص طبي روتيني آخر مرة في نوفمبر 2021.

الجدير بالذكر أن الكثيرين، وبينهم ديمقراطيون، عبّروا عن تحفظات بشأن سعي بايدن للترشح إلى ولاية رئاسية ثانية في العام 2024.

المصدر: أ ب