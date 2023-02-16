زعيم كوريا الشمالية يضع حجر الأساس لمشروعات زراعية وإسكان

قالت كوريا الشمالية إن الزعيم كيم جونغ أون حضر مراسم وضع حجر الأساس لمشاريع سكنية وزراعية جديدة، وسط ترجيحات بأن بيونغ يانغ تعاني نقصا غذائيا.

وأوضحت وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية أن كيم وضع حجر الأساس يوم الأربعاء لتشييد صوبة زراعية ضخمة على مشارف العاصمة بيونغ يانغ.

كما حضر كيم مراسم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تشييد 10 آلاف منزل جديد في منطقة هواسونغ في بيونغيانغ. والمشروع جزء من خطط أوسع لتجهيز 50 ألف مسكن جديد في العاصمة في إطار خطة تنمية وطنية مدتها خمس سنوات تمتد حتى عام 2025.

وألقى كيم توك هون، رئيس الوزراء في كوريا الشمالية، خطابا شجع فيه "البناة العسكريين والمدنيين على تحقيق معجزات مفاجئة في بناء العاصمة في عهد كيم جونغ أون العظيم.

وشدد على أن البناء ينبغي أن "يتم تنفيذه دون فشل في مواجهة صعوبات قاسية" لم يحددها.

يقول خبراء إن كوريا الشمالية تعاني من نقص حاد في المساكن عالية الجودة تفاقم على مدى عقود من التدهور الاقتصادي.

لكن الظروف المعيشية أفضل بكثير في العاصمة بيونغ يانغ، حيث دفع كيم في السنوات الماضية بمشاريع تنموية ضخمة أدت إلى تحديث مساكن النخبة وغيرت أفق المدينة.

المصدر: AP