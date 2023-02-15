وزارة الوحدة الكورية الجنوبية ترجح تفاقم النقص الغذائي في كوريا الشمالية

قالت وزارة الوحدة في كوريا الجنوبية اليوم الأربعاء إن نقص الغذاء في كوريا الشمالية يبدو أنه يزداد سوءا، وسط تقرير إخباري بأن كوريا الشمالية قطعت مؤخرا حصص الإعاشة للجيش.

وذكرت صحيفة "دونغ آه-إيلو"، اليومية أن كوريا الشمالية خفضت حصص الإعاشة اليومية للجنود إلى 580 غراما من 620 غراما للفرد، في أول تخفيض من نوعه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وقال وزير الوحدة كوون يونغ-سيه، متحدثا في جلسة لجنة برلمانية، إن كوريا الشمالية طلبت من برنامج الغذاء العالمي تقديم مساعدات غذائية، حيث يبدو أن أزمتها الغذائية تتدهور.

وقال كوون "لكن الوضع في الشمال لا يبدو أنه وصل إلى نقطة يموت فيها الناس جوعا، وهو ما يشبه ما شوهد خلال المجاعة الكورية الشمالية (في التسعينيات)".

تخطط كوريا الشمالية لعقد اجتماع حزبي كامل أواخر هذا الشهر لمناقشة قضايا الغذاء فقط، وهو ما قال مراقبون إنه يشير إلى حاجتها الملحة لمعالجة أزمة الغذاء.

المصدر: "يونهاب"