طالب عضو المجلس الرئيسي لإدارة منطقة زابوروجيه فلاديمير روغوف سلطات كييف بالتوقف عن منع إمدادات المياه إلى خزان كاخوفكسويه للمياه الذي تقع بالقرب منه محطة زابوروجيه النووية.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "يواصل نظام كييف ممارسة ألعاب خطيرة حول محطة زابوروجيه النووية من خلال منع تدفق المياه من المحطات الكهرومائية الأخرى بما فيها محطات دنيبروبيتروفسكايا وسريدني دنيبروبيتروفسكايا وكانيفسكايا وكييفسكايا. ولا تقوم سلسلة من 4 محطات لتوليد الطاقة الكهرومائية الآن بتصريف المياه. حان الوقت لنظام زيلينكسي لوقف هذا الجنون واستعادة التوازن المائي للخزان".

وأضاف في الوقت ذاته فإن المجتمع الدولي لا يرد بطريقة أو بأخرى على أعمال كييف.

وأوضح: "في حال مواصلة انخفاض منسوب المياه من الممكن أن تقع هناك كارثة بيئية على الحيوانات المحلية وسلامة المحطة النووية نفسها. لذلك يجب على الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الحقوقية والبيئية الدولية ألا تجلس بهدوء بل تحاول اتخاذ إجراءات استباقية لإيقاف السلطات الأوكرانية المجنونة".

وأفادت وسائل إعلام، سابقا، أن منسوب المياه في خزان كاخوفسكويه للمياه انخفض بشكل قياسي. ويعود أحد أسباب هذه الظاهرة إلى الاحتواء الاصطناعي لتدفق المياه من الشلالات العلوية لخزانات نهر دنيبر التي تقع تحت سيطرة القوات الأوكرانية.

المصدر: نوفوستي