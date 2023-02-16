الجيش الإسرائيلي يفجر منزل عائلة محمد الجعبري في الخليل والمستوطنون يحتفلون (فيديوهات)

فجرت القوات الإسرائيلية، فجر اليوم الخميس، منزل عائلة محمد كامل الجعبري في الخليل، الذي قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في أكتوبر الماضي.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، في ساعات متأخرة من الليل الخليل وفرضت إغلاقا في محيط منزل عائلة الجعبري، وأجبرت عشرات العائلات على إخلاء منازلها وأخرجت أفرادها بمن فيهم الأطفال والنساء لساعات، في البرد القارس.

وتزامنا مع تفجير المنزل قام مستوطنو مستوطنة "كريات أربع" بإطلاق الألعاب النارية والاحتفال.

يذكر أن الجعبري، قتل برصاص قوات إسرائيلية في 29 أكتوبر الماضي، قرب مستوطنة "كريات أربع" المقامة على أراضي المواطنين.

المصدر: RT