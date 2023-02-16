الخارجية الأمريكية: المصري سيف العدل المقيم في إيران هو الزعيم الجديد لتنظيم "القاعدة" (صورة)

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن المواطن المصري المقيم في إيران، سيف العدل، أصبح زعيم تنظيم "القاعدة" الإرهابي بعد مقتل أيمن الظواهري في يوليو 2022.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "تقييمنا يتوافق مع تقييم الأمم المتحدة أن الزعيم الفعلي الجديد للقاعدة سيف العدل وموجود في إيران".

وأفاد تقرير للأمم المتحدة صدر يوم الثلاثاء بأن الرأي السائد للدول الأعضاء هو أن سيف العدل هو الآن زعيم المجموعة وهو ما يمثل الاستمرارية في الوقت الحالي.

ولم يعلن التنظيم عنه رسميا "أميرا" بسبب الحساسية لمخاوف سلطات "طالبان" في أفغانستان، التي لم ترغب في الاعتراف بأن الظواهري قُتل بصاروخ أمريكي في منزل في كابل العام الماضي، وفقا لتقرير الأمم المتحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكر تقرير الأمم المتحدة، أن تنظيم القاعدة حساس تجاه قضية عدل المقيم في إيران.

وذكر تقرير الأمم المتحدة أن "موقعه يثير تساؤلات لها تأثير على طموحات القاعدة لتأكيد قيادة حركة عالمية في مواجهة تحديات "داعش".

⭕واشنطن اكزمينر: #الأمم_المتحدة تقول سيف العدل، الزعيم الجديد للقاعدة، يعيش في إيران مدعوما من النظام الإيراني

كتبت اكزمينر 14 فبراير 2023: تقول الامم المتحدة ان سيف العدل يكون تحت دعم إيران.

قرر فريق الامم المتحدة أن سيف العدل يعمل في إيران منذ سنوات بدعم من #النظام_الإيرانيpic.twitter.com/ZlawYO9V0G — الثورة الإيرانية (@MMOHAMMADA1) February 15, 2023

وسيف العدل، 62 عاما، هو مقدم سابق في القوات الخاصة المصرية وشخصية في الحرس القديم "للقاعدة"، ساعد في بناء القدرة العملياتية للجماعة ودرب بعض الخاطفين الذين شاركوا في هجوم 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وفقا لمشروع مكافحة التطرف الأمريكي.

وقال علي صوفان، وهو محقق سابق في مكافحة الإرهاب بمكتب التحقيقات الفيدرالية، إنه كان في إيران منذ عام 2002 أو 2003، في مقال نشر عام 2021 يمجلة "سي تي سي" الصادرة عن مركز "ويست بوينت لمكافحة الإرهاب": "سيف العدل هو أحد أكثر الجنود المحترفين خبرة في الحركة الجهادية العالمية، وجسده يحمل ندوب المعركة".

وأفاد بأنه "عندما يتصرف، يفعل ذلك بكفاءة لا تعرف الرحمة".

لعب سيف العدل ، ضابط القوات الخاصة المصرية السابق ، دورًا في كمين للطائرات المروحية الأمريكية في #مقديشو في حادث "بلاك هوك داون" عام 1993 والذي أسفر عن مقتل 18 جنديًا أمريكيًا ، والذي كان بمثابة بداية الانسحاب النهائي للقوات الأمريكية قوة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة من #الصومال. pic.twitter.com/WGu6FY4jag — Hassan Aweis (@mansuur8) February 15, 2023

المصدر: أ ف ب