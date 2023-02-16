باكستان.. تبرئة والدي ناشطة متهمة في قضية خيانة

برّأت محكمة باكستانية والدي ناشطة منفية تطالب بحقوق المرأة، بعد ثلاث سنوات على اعتقالهما بتهمة تمويل الإرهاب، والتحريض على الفتنة.

وحسبما أفاد أحد ممثلي الدفاع، كان اعتقال محمد وأزلفت إسماعيل، والدا غولالاي (كلالئي) إسماعيل، عام 2019، في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، قد أثار إدانة واسعة النطاق.

وأعربت الخارجية الأمريكية، عن قلقها إزاء القبض عليهما.

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وقال شبير حسين جيغيان، ممثل الدفاع عن الزوجين، إن محكمة مكافحة الإرهاب برأت الزوجين، اليوم الأربعاء، قائلة إن الادعاء فشل في إثبات التهم.

وفرت ابنته إلى الولايات المتحدة، عام 2019، وطلبت اللجوء هناك لتجنب مضايقات وكالات الأمن الباكستانية، بسبب تحقيقاتها في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة من قبل الجنود.

المصدر: وكالات