باكستان.. اعتقال 50 شخصا لعلاقتهم بجريمة قتل رجل متهم بالتجديف

اعتقلت الشرطة الباكستانية نحو 50 من المشتبه بهم في جريمة خطف وقتل محتجز بتهمة التجديف، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الاثنين.

وقال المسؤول بالشرطة بابار سرفراز ألبا إن الشرطة اعتقلت ما لا يقل عن 50 شخصا لمشاركتهم في الهجوم على مخفر واربورتون، واختطاف مشتبه به في تهمة التجديف من زنزانته واقتياده إلى الخارج وقتله، مؤكدا أن مزيدا من المداهمات جارية لاعتقال مشاركين آخرين مزعومين.

وقالت جماعات حقوقية باكستانية ودولية إن الاتهامات بالتجديف كثيرا ما تستخدم لترهيب الأقليات الدينية وتصفية حسابات شخصية.

وكان القتيل، الذي عرفت عنه الشرطة باسم واريس، اعتقل عام 2019 بتهمة التجديف، وأودع السجن حتى منتصف عام 2022.

وحسب الشرطة فإن واريس دنس القرآن مرة أخرى، وأمسك به بعض الشهود وضربوه.

هذا وأقالت السلطات رئيس مخفر الشرطة، ونائب مدير المنطقة لإهمالهما في منع الهجوم.

المصدر: AP