مليونا دولار لحماية بومبيو وهوك من "انتقام إيراني وشيك"

انتقد مسؤولون أمريكيون انخفاض تمويل الحماية الشخصية لهم، على خلفية قلقهم من "انتقام إيراني وشيك" لقاسم سليماني.

وذكرت وكالة أنباء "فارس" أنها حصلت على وثيقة تثبت كتابة عدد من المسؤولين الأميركيين رسالة احتجاج إلى الشرطة الأمريكية والمؤسسات الأمنية بهذا الخصوص، قالوا فيها: "الرد الرسمي للولايات المتحدة بعد التهديدات الإيرانية واعد لكنه لا يتعدى الكلام في الغالب فيما تظهر أعمال إيران الاستفزازية المتزايدة والمتواصلة أنها لم ترتدع بل مصمّمة على اتخاذ إجراءات عدائية بشكل متزايد".

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وأعرب المسؤولون في جزء من هذه الرسالة، التي تم تقديم نسخة منها أيضا إلى جون كاتر، رئيس مكتب إيران في مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، عن شدة قلقهم بشأن الانتقام الإيراني الشديد، معربين عن خوفهم وذعرهم من تكثيف التحركات الإيرانية انتقاما لمقتل الفريق قاسم سليماني، مبينين أن "الميليشيات الموالية لإيران تواصل مهاجمة القوات الأميركية في الشرق الأوسط، والسلطات الإيرانية تهدّد بالعمليات الإرهابية في داخل الولايات المتحدة وسائر مناطق العالم."

مليونا دولار لحماية بومبيو وهوك

بدوره، تلقى الكونغرس إخطارا من الخارجية الأمريكية بأن مايك بومبيو وبريان هوك لا يزالان هدفا "لتهديد خطير وموثوق من قوة أجنبية أو وكيل لقوة أجنبية" ناجم عن أفعالهما أثناء وجودهما في الحكومة".

الجدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية أعلنت أنها ستدفع أكثر من مليوني دولار شهريا لتوفير الأمن على مدار الساعة لبومبيو ووك، وأن كلاهما يواجه تهديدات خطيرة وذات مصداقية من إيران.

المصدر: وكالة فارس