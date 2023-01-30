وفد قضائي إيراني يزور بغداد قبل صدور لائحة الاتهام باغتيال سليماني

أجرى مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب أبادي، محادثات مع مسؤولي الشؤون القضائية العراقيين، قبل صدور لائحة الاتهام في قضية اغتيال قاسم سليماني.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن رئيس لجنة حقوق الإنسان الإيرانية، غريب أبادي، كان توجه بعيد وصوله إلى العاصمة العراقية بغداد على رأس وفد قضائي، إلى موقع اغتيال كل من قائد فيلق القدس قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما.

وقالت "إرنا" إن المسؤول الإيراني أكد "ضرورة الإسراع في وتيرة التحقيق وإصدار لوائح الاتهام حول جريمة اغتيالهم".

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والتقى غريب أبادي رئيس النيابة العامة العراقية نجم عبد الله، وبحث الجانبان "بعض القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى التعاون القضائي بين طهران وبغداد".

وكان غريب أبادي والوفد المرافق، التقى رئيس هيئة الإشراف القضائي العراقية ليث جبر حمزة.

ومن المقرر ان يلتقي غريب أبادي أيضا مع وزير العدل العراقي خالد الشواني، إضافة إلى عدد آخر من المسؤولين في هذا البلد.

المصدر: "إرنا"