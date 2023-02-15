القوات الجوية الأوكرانية: روسيا تطلق بالونات لتشتيت الدفاع الجوي الأوكراني

قال ممثل القوات الجوية الأوكرانية، يوري إغنات، إن بالونات بزوايا عاكسة ولواقط لاسلكية شوهدت فوق كييف وقد أطلقتها روسيا كأهداف وهمية لاستنزاف وتشتيت الدفاعات الجوية الأوكرانية.

ورد إغنات عبر قناة كييف التلفزيونية، على سؤال عن السبب وراء سماع سلسلة انفجارات، ودوي صافرات إنذار تحذيرية من وجود خطر جوي في منطقة كييف قائلا: "هذه أساليب قديمة يستخدمها العدو الآن، وهي ليست مسبار استكشاف، ولا منطادا، إنها مجرد بالونات مزودة بقطعة من المعدن... لماذا يفعلون ذلك؟ يريدون استخدامها كأهداف وهمية، لاستنفاد ذخائر دفاعاتنا الجوية، وتشتيت انتباهها. كما يمكن استخدامها لإخفاء أهداف أخرى مهمة مثل الطائرات المسيرة".

في الوقت نفسه، أكد إغنات أن الدفاع الجوي الأوكراني لا يسقط هذه البالونات. في حين أن الانفجارات التي سمعت في سماء كييف والصواريخ التي شوهدت كانت على الأرجح موجهة ضد أهداف أخرى كان من المفترض أن تغطيها البالونات.

وكانت القوات الجوية الأوكرانية قد أبلغت في وقت سابق، عن ظهور بالونات مشابهة في سماء دنيبروبتروفسك.

المصدر: ريا نوفوستي.