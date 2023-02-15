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الدفاع البريطانية: 6 دول غربية تبرعت بـ 630 مليون دولار للصندوق الدولي لمساعدة أوكرانيا

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الدفاع البريطانية: 6 دول غربية تبرعت بـ 630 مليون دولار للصندوق الدولي لمساعدة أوكرانيا
AP
اجتماع وزراء دفاع بلدان حلف الناتو في بروكسل، 15 فبراير 2023
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صرحت وزارة الدفاع البريطانية بأن بريطانيا والدنمارك وآيسلندا وليتوانيا وهولندا والسويد تبرعت بـ 520 مليون جنيه أستراليني (630 مليون دولار) للصندوق الدولي لمساعدة أوكرانيا.

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وجاء في بيان صدر عن الوزارة في أعقاب اجتماع وزراء دفاع بلدان حلف الناتو الذي جرى اليوم الأربعاء في بروكسل: "الحزمة الأولى من المساعدة العسكرية لأوكرانيا بقيمة 200 مليون جنيه أستراليني (240 مليون دولار) ستضم الإمدادات الأكثر حيوية في شكل قذائف مدفعية وأنظمة الاستطلاع البحري وكذلك قطع الغيار بما في ذلك للدبابات الأوكرانية الحالية".

وأضاف البيان أيضا أن جزءا من الأموال سينفق على إمدادات أنظمة جوية بدون طيار ووسائل الحرب الإلكترونية والدفاع الجوي.

المصدر: تاس

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