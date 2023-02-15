الصين والاتحاد الأوروبي يستأنفان الحوار بشأن حقوق الإنسان

أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن بكين والاتحاد الأوروبي اتفقا على استئناف الحوار بشأن حقوق الإنسان قريبا، بعد أن تم تعليقه وسط عقوبات متبادلة بسبب الوضع في إقليم شينجيانغ الصيني.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وين بين في إفادة صحفية اليوم الأربعاء: "وفقا لاتفاقات ثنائة، فإن الدورة الثامنة والثلاثين للحوار حول حقوق الإنسان بين الصين والاتحاد الأوروبي ستعقد في بروكسل في المستقبل القريب".

وأشار إلى أن الطرفين سيتبادلان وجهات النظر حول التقدم والتعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

وأضاف: "الصين مستعدة للدخول في حوار بناء وتعاون بشأن قضية حقوق الإنسان مع جميع الأطراف، بما فيها الاتحاد الأوروبي، على أساس المساواة والاحترام المتبادل، من أجل تحسين التفاهم المتبادل وتوسيع التوافق".

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وذكرت صحيفة "بوليتيكو" في وقت سابق أنه من المتوقع أن يستأنف الاتحاد الأوروبي حواره حول حقوق الإنسان مع الصين هذا الشهر.

وتم تعليق الحوار بعد أن أدرج وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أربعة مواطنين صينيين ومنظمة واحدة في قائمة العقوبات في مارس 2021 لانتهاكهم حقوق الإنسان فيما يتعلق بـ"اضطهاد أقلية الأيغور المسلمة في شينجيانغ".

ردت الصين بفرض عقوبات على 10 أفراد وأربع منظمات من الاتحاد الأوروبي لـ"تقويض سيادة الصين ومصالحها، ونشر الأكاذيب والمعلومات المضللة عن عمد".