سيمور هيرش: بايدن كان يخشى تخلي ألمانيا عن العقوبات ضد "السيل الشمالي 2"

أعرب الصحفي الأمريكي سيمور هيرش عن رأيه بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان يخشى تخلي ألمانيا عن العقوبات ضد مشروع "السيل الشمالي 2" للغاز في حال الشتاء البارد.

وقال هيرش في تصريح لصحيفة "برلينر تسايتونغ" الألمانية: "أعتقد أن سبب هذا القرار (بتفجير أنابيب "السيل الشمالي") هو أن الحرب (في أوكرانيا) لم تكن تسير بشكل جيد بالنسبة للغرب، وهم كانوا يخشون موسم الشتاء".

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وأشار إلى أن "السيل الشمالي 2" أوقفته ألمانيا، وليس العقوبات الدولية، وكانت الولايات المتحدة تخشى تخلي ألمانيا عن العقوبات بسبب الشتاء البارد".

وكان سيمور هيرش قد نشر في وقت سابق من هذا الشهر مقالا، قال فيه إن الولايات المتحدة دبرت تفجير خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي" في بحر البلطيق، وأن عملية التفجير نفذها النرويجيون في سبتمبر الماضي.

ونفت الولايات المتحدة ضلوعها في التفجيرات التي استهدفت أنابيب غاز "السيل الشمالي".

المصدر: نوفوستي