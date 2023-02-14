مسؤولون أمريكيون ينشرون "أدلّة تؤكد تورط إيران في نزاع أوكرانيا"

زعم مسؤولون عسكريون أمريكيون أن "إيران تزوّد روسيا ببعض المسيّرات" ونشروا "صورا لها وتحليلات عنها"، فيما نفت موسكو وطهران على أرفع المستويات صحة هذه الادعاءات جملة وتفصيلا.

وخلال إفادة صحفية في لندن، عرض محللون من وكالة استخبارات الدفاع صورا لطائرات مسيرة، زعموا أنها "إيرانية وهاجمت أوكرانيا".

ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف مزاعم من هذا النوع في وقت سابق وقال إنها افتراءات باطلة، وشدد على أن الجيش الروسي يستخدم طائرات مسيّرة روسية الصنع، وليس بحاجة للمسيرات الأجنبية، وأن روسيا المصدّر الثاني للسلاح في العالم وتمتلك أنواعا مختلفة من المسيّرات لمختلف الأغراض.

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المصدر: وكالات