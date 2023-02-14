موسكو قلقة إزاء خطط طوكيو لتسريب مياه محطة "فوكوشيما 1" المشعّة إلى المحيط

أعربت روسيا عن قلقها إزاء خطط اليابان لتسريب مياه محطة "فوكوشيما 1" الكهرذرية الملوثة بالإشعاع إلى المحيط.

وقال نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري تشوماكوف، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء: "إذا كان علينا أن نناقش القضايا البيئية، فنود أن ننضم إلى الزملاء الصينيين الذين أعربوا عن قلقهم إزاء خطط اليابان لتسريب الماء الملوث بالنظائر المشعة الموجود في محطة "فوكوشيما 1"، إلى المحيط".

وأشار إلى أن الجانب الياباني لم يتشاور مع الدول المجاورة لدى اتخاذ هذا القرار، مضيفا: "نأمل بأن طوكيو ستبدي ما يكفي من الشفافية وستطلعنا على أعمالها التي قد تشكل خطرا إشعاعيا حقيقيا".

وأعرب عن الأمل كذلك بأن اليابان ستسمح بمراقبة الأوضاع الإشعاعية في المنطقة التي سيتم تسريب المياه فيها، وتتخذ أيضا الإجراءات اللازمة للحد من التأثير السلبي المحتمل على البيئة المحيطة.

المصدر: نوفوستي