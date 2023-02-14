نائب ألماني يحذر من تجاوز "الناتو" "محرّماته" في أوكرانيا

قال النائب عن حزب اليسار في البرلمان الألماني، سيفيم داغديلين، إن تجاوز "الناتو" "محرّماته" وشروعه في تزويد أوكرانيا بأسلحة رفض تقديمها سابقا، قد يؤدي لتصعيد خطير بين الغرب وروسيا.

وقال داغديلين: "إرسال دبابات قتالية ثقيلة، والتي اعتبرها شولتس في السابق "خط أحمر"، هو كسر آخر للمحرمات وتصعيد خطير للغاية".

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واعتبر أن ألمانيا بهذا القرار اقتربت من أن تصبح مشاركا مباشرا في النزاع في أوكرانيا.

ويخشى السياسي من أن تصبح برلين في المستقبل، بسبب ضغوط الولايات المتحدة، على حافة مواجهة عسكرية مع موسكو.

وأكد أنه "لمنع تصعيد النزاع إلى حرب عالمية ثالثة وهرمجدون نووي، علينا التخلي عن التصعيد العسكري وإيجاد مخرج دبلوماسي من الأزمة".

ودعا إلى تجنب المزيد من التدهور في الوضع بأي ثمن من أجل منع المواجهة المباشرة بين "الناتو" وروسيا.

ونفى المستشار الألماني، أولاف شولتس، لعدة أشهر إمكانية إرسال دبابات إلى أوكرانيا لتجنب تصعيد المواجهة مع روسيا. ومع ذلك، أعلنت ألمانيا في بداية العام تسليم 14 دبابة "ليوبارد-2" إلى قوات كييف.

المصدر: نوفوستي