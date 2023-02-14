واشنطن و4 عواصم أوروبية تعرب عن امتعاضها من خطة إسرائيل لتوسيع المستوطنات

أعربت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، عن امتعاضها الشديد من قرار إسرائيل توسيع نطاق المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

ورفض وزراء خارجية هذه الدول، في بيان مشترك، الإعلان الإسرائيلي عن إتاحة ما يقرب من 10 آلاف وحدة استيطانية، وأنها تعتزم بدء عملية شرعنة 9 بؤر استيطانية غير قانونية.

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وجاء في البيان: "نعارض بشدة هذه الإجراءات أحادية الجانب، التي لن تؤدي إلا إلى تفاقم التوترات بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وتقويض الجهود المبذولة لتحقيق حل الدولتين المتفاوض عليه".

وأضافت الدول في بيانها: "نعيد تأكيد التزامنا بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين، وأن يعيشوا جنبا إلى جنب".

كما أشار البيان إلى أنهم سيواصلون مراقبة التطورات على الأرض عن كثب.

وقال وزراء الخارجية إنهم "منزعجون بشدة من إعلان الحكومة الإسرائيلية المضي قدما في بناء نحو 10 آلاف وحدة استيطانية، وتنوي البدء في عملية لتشريع 9 بؤر استيطانية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي".

وأفاد الوزراء في بيانهم: "نواصل دعم سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الأوسط، والذي يجب تحقيقه من خلال المفاوضات المباشرة بين الأطراف".

وأضافوا: "يستحق كل من الإسرائيليين والفلسطينيين العيش بسلام، مع تدابير متساوية من الحرية والأمن والازدهار".

وأكدوا قائلين "نعيد تأكيد التزامنا بمساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين على تحقيق رؤية إسرائيل مندمجة بالكامل في الشرق الأوسط تعيش جنبا إلى جنب مع دولة فلسطينية ذات سيادة وقابلة للحياة".

وأشار الوزراء إلى مواصلتهم "مراقبة التطورات على الأرض عن كثب والتي تؤثر على جدوى حل الدولتين والاستقرار في المنطقة ككل".

وأعلنت الحكومة الإسرائيلية الأحد المضي قدما بحوالي عشرة آلاف وحدة استيطانية وبدء عملية لإضفاء الشرعية بأثر رجعي على 9 بؤر استيطانية في الضفة الغربية كانت تعتبر في السابق غير قانونية بموجب القانون الإسرائيلي.

وكانت السلطة الفلسطينية والعديد من الدول العربية والإسلامية والغربية أدانت القرار الإسرائيلي.

المصدر: وكالات