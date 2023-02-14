سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا
Sputnik SERGEI BATURIN
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ماكييفكا بضواحي دونيتسك.
وأشارت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز المراقبة والتنسيق المشترك إلى أن القوات الأوكرانية قصفت حي تشيرفونوغفارديسكي بغرب مدينة ماكييفكا بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم، عند الساعة 19:50 مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).
وقبل ذلك بساعات رصدت الممثلية قصف مدينة غورلوفكا بـ 5 قذائف من عيار 122 ملم.
يذكر أن غورلوفكا تقع على بعد نحو 50 كلم شمالي مدينة دونيتسك.
المصدر: نوفوستي