سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا

أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ماكييفكا بضواحي دونيتسك.

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وأشارت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز المراقبة والتنسيق المشترك إلى أن القوات الأوكرانية قصفت حي تشيرفونوغفارديسكي بغرب مدينة ماكييفكا بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم، عند الساعة 19:50 مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وقبل ذلك بساعات رصدت الممثلية قصف مدينة غورلوفكا بـ 5 قذائف من عيار 122 ملم.

يذكر أن غورلوفكا تقع على بعد نحو 50 كلم شمالي مدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي