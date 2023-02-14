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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا

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سلطات دونيتسك: القوات الأوكرانية تقصف ماكييفكا
Sputnik SERGEI BATURIN
صورة من الأرشيف
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أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية أن القوات الأوكرانية قصفت مدينة ماكييفكا بضواحي دونيتسك.

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وأشارت ممثلية جمهورية دونيتسك الشعبية في مركز المراقبة والتنسيق المشترك إلى أن القوات الأوكرانية قصفت حي تشيرفونوغفارديسكي بغرب مدينة ماكييفكا بـ 3 قذائف من عيار 155 ملم، عند الساعة 19:50 مساء الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وقبل ذلك بساعات رصدت الممثلية قصف مدينة غورلوفكا بـ 5 قذائف من عيار 122 ملم.

يذكر أن غورلوفكا تقع على بعد نحو 50 كلم شمالي مدينة دونيتسك.

المصدر: نوفوستي

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