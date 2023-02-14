بعد ألمانيا.. فرنسا تعتزم منح تأشيرات عاجلة لمتضرري الزلزال في تركيا وسوريا

تعتزم الحكومة الفرنسية منح تأشيرات عاجلة لذوي المقيمين بشكل قانوني في فرنسا من متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا.

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وقالت وزيرة الخارجية كاترين كولونا، ردا على سؤال الثلاثاء في الجمعية الوطنية "المسألة تستدعي تقييما مشتركا بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية".

وأوضحت أنه في مواجهة "مأساة رهيبة من الممكن وضع تدابير خاصة، كما حصل في الماضي"، مضيفة أن هذا يتطلب "دراسة متأنية لضمان الاستقبال في ظروف آمنة لأراضينا".

وأشارت كولونا، إلى أن الأجانب الموجودين حاليا في تركيا وسوريا، ويحملون تصريح إقامة في فرنسا، ستتم مساعدتهم لتسريع عودتهم إلى فرنسا.

وفي سوريا، تعتبر المناطق في شمال محافظة حلب وفي إدلب (شمال غرب)، من أكثر المناطق تضررا جراء الزلزال، ويعيش فيها نحو 3 ملايين نسمة.

المصدر: أ ف ب