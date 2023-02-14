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إغلاق ساحة البرلمان في سويسرا بسبب سيارة مشبوهة.. (فيديو-صور)

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إغلاق ساحة البرلمان في سويسرا بسبب سيارة مشبوهة.. (فيديو-صور)
Globallookpress Andreas Haas / imago images via
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أعلنت الشرطة السوريسرية على "تويتر" أنها طوقت الساحة المركزية في العاصمة برن بسبب شخص وسيارة مشبوهين.

وقالت الشرطة في بيانها: "تم اعتقال رجل بسبب سلوكه المشبوه. وبسبب وجود سيارة مشبوهة، تم إغلاق ساحة البرلمان والشوارع المحيطة حاليا لأسباب تتعلق بالسلامة".

وتم إجلاء الناسة من عدة مبان مجاورة. ودعت الشرطة سكان المدينة إلى عدم القدوم إلى الساحة. وتم إرسال روبوت إلى السيارة المشبوهة لفحصها.

المصدر: نوفوستي

 

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