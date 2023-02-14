"بلومبيرغ": "الناتو" ينظر في المشاركة بعمليات عسكرية خارج دول الحلف

أفادت وكالة "بلوبيرغ" نقلا عن مصدر مطلع بأن وزراء دفاع حلف "الناتو" قد يوقعون على خطة للمشاركة في القتال خارج نطاق بلدان الدول الأعضاء.

وقال مصدر مطلع في الحلف: "سيتم الاقتراح على حلفاء "الناتو" تحويل الاستثمار إلى ما هو مطلوب للدفاع الجماعي، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة. كما سيتم نصحهم بتعزيز دفاعاتهم الجوية والصاروخية".

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وأشار إلى أن القيادة السرية ستنظر في طرق المشاركة المتزامنة لأعضاء "الناتو" في الأعمال القتالية، بما في ذلك خارج منطقة المسؤولية المنصوص عليها في المادة 5 من ميثاق الحلف بشأن الدفاع الجماعي.

ومن المتوقع أن يتم تسليط الضوء على أهمية زيادة الاستثمار في التحديث الرقمي والحاجة إلى الاستخدام المتكامل للبيانات الواردة من القوات.

المصدر: نوفوستي