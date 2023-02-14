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"بلومبيرغ": "الناتو" ينظر في المشاركة بعمليات عسكرية خارج دول الحلف

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AP
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أفادت وكالة "بلوبيرغ" نقلا عن مصدر مطلع بأن وزراء دفاع حلف "الناتو" قد يوقعون على خطة للمشاركة في القتال خارج نطاق بلدان الدول الأعضاء.

وقال مصدر مطلع في الحلف: "سيتم الاقتراح على حلفاء "الناتو" تحويل الاستثمار إلى ما هو مطلوب للدفاع الجماعي، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة. كما سيتم نصحهم بتعزيز دفاعاتهم الجوية والصاروخية".

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وأشار إلى أن القيادة السرية ستنظر في طرق المشاركة المتزامنة لأعضاء "الناتو" في الأعمال القتالية، بما في ذلك خارج منطقة المسؤولية المنصوص عليها في المادة 5 من ميثاق الحلف بشأن الدفاع الجماعي.

ومن المتوقع أن يتم تسليط الضوء على أهمية زيادة الاستثمار في التحديث الرقمي والحاجة إلى الاستخدام المتكامل للبيانات الواردة من القوات.

المصدر: نوفوستي

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