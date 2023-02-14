موسكو: خبراء نرويجيون يزورون وثائق تدعي وجود تلوث إشعاعي في مقاطعة كييف

أكد مقر التنسيق الروسي المشترك للاستجابة الإنسانية أن خبراء نرويجيين، إلى جانب قوات الأمن الأوكرانية، زوروا بروتوكولات تدعي وجود تلوث إشعاعي في مقاطعة كييف.

وقال المقر إن متخصصين من هيئة الأمان النووي والإشعاعي في النرويج شاركوا في إعداد "أساس الوثائقي" وما يسمى بـ"استنتاج مستقل" حول "تأثيرات إشعاع مزعومة على سكان شمال وشمال غرب مقاطعة كييف".

إقرأ المزيد

وأشار المقر إلى أن التنفيذ العملي للاستفزاز بدأ في نهاية يناير 2023، من خلال تقديم نظام كييف طلبا رسميا إلى مركز التنسيق الأوروبي للاستجابة للكوارث لتزويد أوكرانيا بـ 66000 طقم حماية خاص، و20 مليون قناع غاز مدني، وأجهزة استطلاع كيميائية، ومضادات للسموم.

وأكد أن الخبراء النرويجيين أجروا مسحا في عدة مناطق في مقاطعة كييف مثل بلدات بوتشا وغوستوميل وإربن، ووضعو بروتوكولات مزورة تزعم وجود "تلوث إشعاعي" في هذه المناطق.

المصدر: نوفوستي