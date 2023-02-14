رئيس الفلبين يستدعي السفير الصيني بعد حادث استخدام ضوء ليزر ضد سفينة فلبينية

أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الفلبينية بأن رئيس البلاد فرديناند ماركوس استدعى السفير الصيني بعد حادث استخدام سفينة صينية لضوء ليزر ضد سفينة فلبينية في بحر الصين الجنوبي.

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وجاء في بيان صدر عن المكتب، اليوم الثلاثاء: "استدعى الرئيس اليوم السفير الصيني هوانغ شيليان للتعبير عن قلقه الشديد "بشأن تزايد وتيرة وشدة الإجراءات الصينية ضد خفر السواحل والصيادين الفلبينيين. وآخرها استخدام ضوء ليزر ضد سفن خفر السواحل الفلبينية".

واتهم خفر السواحل الفلبيني سفينة صينية بتوجيه ليزر إلى بعض أفراد طاقمها، مما أدى لإصابتهم بالعمى بشكل مؤقت. ووقع هذا الحادث وفق المصادر الفلبينية في 6 فبراير الجاري في منطقة أيونغين في بحر الصين الجنوبي، والتي تعتبر جزءا من أرخبيل سبراتلي.

وقال ممثل خفر السواحل الفلبيني، أرماندو باليلو، إن زورق الدورية الفلبينية كان يقوم بإيصال الغذاء لمهمة بحرية على متن سفينة "سييرا مادري". ووصف باليلو هذا الحادث بأنه محاولة من الجانب الصيني لمنع الإمدادات الغذائية للعسكريين الفلبينيين على متن هذه السفينة.

ونشرت السلطات الفلبينية في عام 1999 سفينة "سييرا مادري" الأمريكية المستخدمة خلال الحرب العالمية الثانية بشكل متعمد في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي للسيطرة على تصرفات الصين في المنطقة. وتتواجد على متن السفينة على أساس دائم مجموعة صغيرة من العسكريين الفلبينيين. وقد طالبت الصين أكثر من مرة بإزالة هذه السفينة وهددت بسحبها من هذا المكان بشكل أحادي.

المصدر: تاس