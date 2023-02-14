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الأمم المتحدة تكشف عدد الأطفال المتأثرين بزلزال تركيا وسوريا

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الأمم المتحدة تكشف عدد الأطفال المتأثرين بزلزال تركيا وسوريا
طفلة ولدت تحت الأنقاض في تركيا
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كشفت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" عن عدد الأطفال الذين تأثروا بالزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا يوم الاثنين الماضي.

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وقالت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 7 ملايين طفل تأثروا جراء الزلزال والهزة الارتدادية الكبيرة التي أعقبته الأسبوع الماضي، معربة عن مخاوف من أن يكون "الآلاف" غيرهم قد لقوا حتفهم.

وأوضح المتحدث باسم المنظمة جيمس إلدر للصحافيين في جنيف "في تركيا، كان مجموع الأطفال الذين يعيشون في المحافظات العشر التي ضربها الزلزالان 4.6 مليون طفل، وفي سوريا، تأثر 2.5 مليون طفل".

وفجر 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر: أ ف ب

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع