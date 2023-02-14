أردوغان يؤذن في أذن مولودة ناجية من الزلزال ويطلق اسما عليها (فيديو)

أطلق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اسم "عائشة بتول" على مولودة لأم ناجية من الزلزال.

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وسمى أردوغان، خلال زيارة أجراها مساء الاثنين إلى مدينة تشام ساكورا الطبية في منطقة باشاك شهير باسطنبول، حيث تم نقل مصابي الزلزال إليه، المولودة بعد أن رفع الأذان في أذنها.

وخلال زيارته المستشفى، تلقى معلومات عن الأوضاع الصحية لمصابي الزلزال الذي ضرب جنوبي البلاد.

وفي 6 فبراير الجاري، ضرب زلزال جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوته 7.7 درجات، أعقبه آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ومئات الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات.

• Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne ziyarette bulundu

• Depremzedelerle sohbet etti, yeni doğan kız çocuğunun kulağına ezan okudu



Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedenin bebeğine 'Ayşe Betül' ismini verdi https://t.co/bcKzK7DYFLpic.twitter.com/speuTvaovJ — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) February 14, 2023

المصدر: الأناضول