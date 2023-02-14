إدارة الكوارث التركية تعلن ارتفاع عدد وفيات الزلزال إلى أكثر من 31 ألفا

أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث التركية "آفاد"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد وفيات الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوبي البلاد، فجر يوم الاثنين الماضي إلى 31 ألفا و974.

و بعد مرور حوالي 198 ساعة على زلزال شرق المتوسط المدمر، نجحت فرق الإنقاذ، في إنقاذ 3 أشخاص من تحت الأنقاض.

فقد تمكنت فرق إنقاذ من الجيش التركي وعمال المناجم في منطقة زونغولداق، في مقاطعة أديامان، من إنقاذ شاب يبلغ من العمر 18 عاما، من تحت الأنقاض.

المصدر: وكالات