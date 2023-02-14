أردوغان: نحو 20 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء أن نحو 20 مليون شخص تضرروا من كارثة الزلزال، مؤكدا استمرار عمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعثها أردوغان إلى القمة العالمية للحكومات المنعقدة في الإمارات اليوم الثلاثاء.

وأضاف أردوغان أن الزلزال خلف أكثر من 81 ألف مصاب حتى الآن، غادر جزء كبير منهم المستشفيات بعد تلقي العلاج.

وذكر أن فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال أكثر من 8000 شخص أحياء من تحت الأنقاض.

وأشار الرئيس التركي إلى أن هذه الكارثة أظهرت بشكل واضح مدى أهمية التضامن العالمي، معربا عن شكره لجميع الدول "الصديقة والشقيقة" التي مدت يد العون ودعمت جهود الإغاثة التركية في مواجهة آثار الزلزال.

المصدر: "الأناضول"