مدير هيئة الأمن الفدرالية FSB: تنامي التهديدات الإرهابية من أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية

أعلن مدير هيئة الأمن الفدرالية FSB ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ألكسندر بورتنيكوف عن تنامي التهديدات الإرهابية من قبل أجهزة المخابرات الأوكرانية والغربية.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، اليوم الثلاثاء، حيث تابع بورتنيكوف أن الهجمات التي تشنها الأجهزة الخاصة في كييف على البنية التحتية العسكرية ومجمعات الوقود والطاقة والنقل والمواصلات في روسيا قد زادت.

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وأشار بورتنيكوف أنه في سياق العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا، فقد شهدت التعديات الإرهابية من قبل الأجهزة الخاصة والتشكيلات القومية المتطرفة الأوكرانية، بدعم من الغرب الجماعي، زيادة ملحوظة، حيث يبذل العدو جهودا لإنشاء حملات دعائية لتوريط المواطنين الروس وإشراك الشباب في عدد من الأنشطة الإرهابية والمتطرفة.

وأضاف مدير هيئة الأمن الفدرالية أن السلطات ولجنة مكافحة الإرهاب تتخذ إجراءات إضافية لحماية المنشآت وتكثيف إجراءات الوقاية، فيما أضافت اللجنة أن الخبراء قد شددوا في اجتماعهم على الحاجة إلى تعديل نظام الإجراءات الذي سبق تطويره لمواجهة التهديدات الإرهابية في الوقت المناسب.

وكانت لجنة مكافحة الإرهاب قد أفادت في ديسمبر 2022 أنه تم إحباط 123 جريمة إرهابية في روسيا خلال العام الماضي، بما في ذلك 64 هجمة إرهابية، حيث أشار بورتنيكوف إلى أن عدد المظاهر الإرهابية قد زاد بشكل كبير، ولا سيما في المناطق الحدودية في المقاطعات الفدرالية الوسطى والجنوبية.

المصدر: إزفستيا