بوتين: نثمن السياسة الخارجية المتوازنة لصربيا

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا تثمن سياسة صربيا الخارجية المتوازنة في ظل الظروف الدولية الصعبة.

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وأفاد المكتب الصحفي للرئاسة الصربية بأن السفير الروسي لدى صربيا ألكسندر بورتسان خارتشينكو قام، اليوم الثلاثاء، بتسليم برقية تهنئة أرسلها الرئيس بوتين إلى نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش بمناسبة العيد الوطني لصربيا.

وجاء في نص البرقية: "أرجو أن تتقبلوا تهاني القلبية بمناسبة العيد الوطني لبلادكم. إن صربيا شريك مهم وموثوق لروسيا. ونقيم تقييما عاليا السياسة الخارجية المتوازنة التي تمارسها بلغراد في ظل الظروف الدولية الصعبة الحالية. ندعم جهودكم الهادفة إلى حماية وحدة أراضي البلاد وتسوية قضية كوسوفو. أعتقد أن مواصلة تطوير الشراكة الاستراتيجية بين روسيا وصربيا تتفق بالكامل مع مصالح شعبينا الشقيقين".

وأضاف: "أتمنى لكم بشكل مخلص الصحة والنجاح كما أتمنى الرفاهية والازدهار لجميع مواطني صربيا".

وتحتفل صربيا بعيدها الوطني في 15 و16 فبراير، ويعد هذان اليومان عطلة في البلاد.

المصدر: تاس