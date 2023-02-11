فوتشيتش: ضغوط الغرب قد تجبرنا على فرض عقوبات ضد روسيا

أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، أن بلاده قد تضطر لفرض عقوبات على روسيا بسبب الضغوط الغربية عليها.

وقال فوتشيتش: "اسمحوا لي أن أطيل الوقت لأكثر فترة ممكنة. سأعرف متى تأتي اللحظة المناسبة، ولن أخفي أي شيء عن الناس".

وأشار إلى أن هذه اللحظة تقترب منذ فترة طويلة و"السؤال لا يتعلق ببضعة شهور".

وصرح فوتشيتش أمس بأن صربيا التي تتمسك بسياسة مستقلة وترفض دعم العقوبات ضد روسيا، تجد نفسها في بؤرة التوتر بين الغرب وروسيا، مع تصاعد الأزمة في أوكرانيا.

المصدر: RT