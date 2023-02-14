بلجيكا.. مظاهرات ضد تردي الأوضاع المعيشية

بدأ توافد حشود المواطنين وناشطي النقابات العمالية في بلجيكا للمشاركة في المظاهرات التي دعت إليها النقابات الوطنية ضد تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

وكان عاملو القطاع الصحي في بلجيكا، نظموا في بداية فبراير الحالي تظاهرة مطالبين بتحسين ظروف عملهم.

كما شهدت المظاهرة مشاركة العاملين في تقديم الرعاية الصحية بالمنازل وموظفي دور العجزة والمربيات، فضلا عن عاملي المستشفيات.

وينظم موظفو الدولة في بلجيكا بشكل دوري مظاهرات ويضربون عن العمل بذريعة عدم تحسين أجورهم مقابل زيادة أسعار الطاقة وتكاليف المعيشة الباهظة.

المصدر: RT