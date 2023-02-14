"بوليتيكو" تكشف عن سبب "مفاجئ" لتقاعس واشنطن عن تزويد أوكرانيا بصواريخ ATACMS

أبلغ مسؤولون في البنتاغون ممثلي كييف بأنه لا يوجد لدى الولايات المتحدة فائض من الأنظمة الصاروخية التكتيكية ATACMS التي يبلغ مداها 300 كم، حتى تزود أوكرانيا بها، حسب "بوليتيكو".

وأوضح أربعة أشخاص مطلعون على سير المحادثات، لـ"بوليتيكو"، أن نقل ATACMS إلى ساحة المعركة في أوروبا الشرقية، "سيقلل من مخزون أمريكا وسيضر باستعداد الجيش الأمريكي لخوض القتال في المستقبل".

وقال مسؤول كبير في البنتاغون: "مع أي حزمة، نأخذ في الاعتبار دائما استعدادنا ومخزوناتنا الخاصة بنا، بينما نوفر لأوكرانيا ما تحتاجه في ساحة المعركة". وأضاف: "هناك طرق أخرى لتزويد أوكرانيا بالقدرات التي تحتاجها لضرب الأهداف".

إقرأ المزيد

وحسب "بوليتيكو"، فإن هذا القلق، إلى جانب مخاوف الإدارة الحالية من أن أوكرانيا قد تستخدم صواريخ ATACMS لاستهعداف عمق الأراضي الروسية متخطية بذلك ما وصفه الكرملين بأنه خط أحمر، هو السبب وراء عدم قيام الولايات المتحدة بتسليم ATACMS لكييف في المستقبل المنظور.

وأنتجت شركة "لوكهيد مارتن" حوالي 4000 من صواريخ ATACMS في نسخ مختلفة على مدار العقدين الماضيين. وتم بيع بعض هذه الصواريخ للدول الحليفة، التي اشترتها لراجمات الصواريخ الخاصة بها. واستهلك الجيش الأمريكي حوالي 600 من هذه الصواريخ في القتال خلال حرب الخليج وغزو العراق.

في وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة وافقت على تزويد أوكرانيا بصواريخ GLSDB دقيقة التوجيه قادرة على إصابة أهداف على مسافة تصل إلى 150 كيلومترا، لكنها رفضت طلبات توريد صواريخ ATACMS بمدى يصل إلى 300 كيلومتر.

المصدر: "بوليتيكو"