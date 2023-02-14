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الطوارئ الروسية: العثور على 150 ألف دولار أثناء إزالة الأنقاض في تركيا (صور)

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الطوارئ الروسية: العثور على 150 ألف دولار أثناء إزالة الأنقاض في تركيا (صور)
RT
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أفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن رجال الإنقاذ الروس عثروا على وعاء فيه 150 ألف دولار أثناء أعمال إزالة الأنقاض في مبنى سكني بتركيا.

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وكتبت الوزارة في صفحتها على "تلغرام"، اليوم الثلاثاء: "أثناء أعمال البحث والإنقاذ في مبنى سكني في تركيا عثر رجال الإنقاذ الروس على مبلغ كبير من المال".

وذكرت أن رجال الإنقاذ وجدوا أثناء إزالة طبقة أخرى من الأنقاض وعاء مليئا بأوراق نقدية من فئة المائة دولار. وأشارت إلى أن الحديث يدور عن 150 ألف دولار، متابعة أنه تم نقل هذه الأموال إلى الشرطة المحلية.

الطوارئ الروسية: العثور على 150 ألف دولار أثناء إزالة الأنقاض في تركيا (صور)
RT

وأسفر الزلزال القوي الذي وقع في جنوب شرق تركيا في 6 فبراير الجاري عن مقتل 31643 شخصا وإصابة أكثر من 80 ألفا. ولا تزال أعمال الإنقاذ والبحث في المناطق المنكوبة مستمرة حتى الآن.

المصدر: تاس

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زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع