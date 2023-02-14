 
مباشر

لأول مرة.. كوريا الشمالية تصدر طوابع بريدية تظهر ابنة الزعيم (صور)

أخبار العالم

لأول مرة.. كوريا الشمالية تصدر طوابع بريدية تظهر ابنة الزعيم (صور)
AP
كيم وابنته
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/uqyz

كشفت كوريا الشمالية النقاب عن طوابع بريدية تظهر كيم جو أيه، ابنة الزعيم كيم جونغ أون.

إقرأ المزيد
كوريا الشمالية
كوريا الشمالية "توسع وتعيد تنظيم" العديد من وحداتها العسكرية

ونشر مكتب البريد الكوري الشمالي اليوم الثلاثاء 8 طوابع، من المقرر إصدارها في يوم 17 فبراير.

وتحمل الطوابع الجديدة صور تفقد كيم جونغ أون لإطلاق صاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات في 18 نوفمبر من العام الماضي.

وتضم الطوابع الثمانية، 5 طوابع تظهر كيم جونغ أون وابنته "كيم جو أيه" معا، وطابعين يظهران الصاروخ فقط، وطابعا واحدا يظهر كيم جونغ أون فقط.

وفي الطوابع، تمشي "كيم جو أيه" مع كيم جونغ أون على خلفية الصاروخ وهي تمسك يده، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبي.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها "كيم جو أيه" في طوابع.

لأول مرة.. كوريا الشمالية تصدر طوابع بريدية تظهر ابنة الزعيم (صور)

وفي 19 نوفمبر من العام الماضي، كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن صور "كيم جونغ أون" أثناء تفقده مع "كيم جو أيه" لاختبار إطلاق "هواسونغ-17"، قائلة إن "كيم جونغ أون" أشرف على إطلاق الصاروخ مع ابنته الحبيبة وزوجته.

ويأتي إصدار الطوابع التي تظهر "كيم جو أيه" وسط سلسلة خطوات كوريا الشمالية لتقديس شخصية ابنة الزعيم.

وظهر حصان أبيض يبدو أنه لـ "كيم جو أيه" في العرض العسكري بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الشعبي الكوري. وقالت مصادر إن السلطات الكورية الشمالية تجبر السكان الذين يشاركون نفس اسم "كيم جو أيه" على تغيير أسمائهم إلى اسم آخر.

لأول مرة.. كوريا الشمالية تصدر طوابع بريدية تظهر ابنة الزعيم (صور)

المصدر: يونهاب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

زلزال تركيا وسوريا.. نتائج عمليات البحث والإغاثة في اليوم السابع