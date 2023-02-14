لأول مرة.. كوريا الشمالية تصدر طوابع بريدية تظهر ابنة الزعيم (صور)

كشفت كوريا الشمالية النقاب عن طوابع بريدية تظهر كيم جو أيه، ابنة الزعيم كيم جونغ أون.

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ونشر مكتب البريد الكوري الشمالي اليوم الثلاثاء 8 طوابع، من المقرر إصدارها في يوم 17 فبراير.

وتحمل الطوابع الجديدة صور تفقد كيم جونغ أون لإطلاق صاروخ "هواسونغ-17" الباليستي العابر للقارات في 18 نوفمبر من العام الماضي.

وتضم الطوابع الثمانية، 5 طوابع تظهر كيم جونغ أون وابنته "كيم جو أيه" معا، وطابعين يظهران الصاروخ فقط، وطابعا واحدا يظهر كيم جونغ أون فقط.

وفي الطوابع، تمشي "كيم جو أيه" مع كيم جونغ أون على خلفية الصاروخ وهي تمسك يده، وتقف معه لالتقاط صورة تذكارية مع جنود الجيش الشعبي.

وهذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها "كيم جو أيه" في طوابع.

وفي 19 نوفمبر من العام الماضي، كشفت وسائل الإعلام الكورية الشمالية عن صور "كيم جونغ أون" أثناء تفقده مع "كيم جو أيه" لاختبار إطلاق "هواسونغ-17"، قائلة إن "كيم جونغ أون" أشرف على إطلاق الصاروخ مع ابنته الحبيبة وزوجته.

ويأتي إصدار الطوابع التي تظهر "كيم جو أيه" وسط سلسلة خطوات كوريا الشمالية لتقديس شخصية ابنة الزعيم.

وظهر حصان أبيض يبدو أنه لـ "كيم جو أيه" في العرض العسكري بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس الجيش الشعبي الكوري. وقالت مصادر إن السلطات الكورية الشمالية تجبر السكان الذين يشاركون نفس اسم "كيم جو أيه" على تغيير أسمائهم إلى اسم آخر.

المصدر: يونهاب