يبحث مجلس "الدوما" الروسي توجيه رسالة إلى برلمانات العالم حول الأنشطة البيولوجية العسكرية التي تديرها الولايات المتحدة خارج أراضيها.

وسيجري النظر في مشروع الرسالة خلال جلسة عامة سيعقدها "الدوما" الثلاثاء 14 فبراير.

وفي وقت سابق، أكدت نائبة رئيس مجلس "الدوما" إيرينا ياروفايا، أن وقت إجراء تحقيق دولي في المشاريع البيولوجية العسكرية الأمريكية في العالم قد حان منذ أمد.

وأضافت: "الأساليب المتطورة لارتكاب الجرائم ضد الحياة والأمن، وفقا للمشروع البيولوجي السري للبنتاغون في أوكرانيا، تشكل تهديدا حقيقيا للبشرية".

المصدر: نوفوستي