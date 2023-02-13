تاياني: استئناف حوارنا مع مصر على أعلى مستوى لا يعني إهمال إيطاليا قضية ريجيني

شدد وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، على أن استئناف الحوار على أعلى مستوياته مع السلطات المصرية، لا يعني إهمال قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016.

وقال تاياني، مخاطبا الاثنين (المنتدى الدبلوماسي) لجامعة (لويس غويدو كارلي) الخاصة بالعاصمة روما، "ليس بحديثنا مع مصر أننا وضعنا قضية ريجيني جانبا. نريد أن نعرف الحقيقة وأن تمضي قدما في المحاكمة"بحق مسؤولي أمن متهمين من نيابة روما بالضلوع في الجريمة رفضت السلطات القضائية المصرية تسليمهم لإيطاليا بحجة عدم وجود أدلة.

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وأضاف: "لكن، يجب أن نتحدث مع دولة ذات دور مفصلي مثل تونس والجزائر خاصة بعد خيار إيطاليا إنهاء اعتمادها على الغاز الروسي"، واصفا بالمهمة طموحات إيطاليا بأن "تصبح مركزا رئيسيا للطاقة في البحر الأبيض المتوسط" وبأن "تجد بدائل (للإمدادات) في القارة الأفريقية والآسيوية".

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية