بلينكن يعرب عن "قلقه البالغ" إزاء قرار إسرائيل تشريع 9 مستوطنات في الضفة الغربية

وجّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن انتقادات للحكومة الإسرائيلية على تشريعها تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، محذرا من تأجيج التوتر مع الفلسطينيين.

وجاء في بيان لبلينكن "نحن قلقون للغاية إزاء قرار إسرائيل" إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية وتقارير عن سعيها لبناء "عشرة آلاف وحدة استيطانية".

ويأتي موقف بلينكن غداة اتخاذ مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر قرارا بـ"إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات"، ردا على ما وصفها بأنها "هجمات إرهابية دامية في القدس".

وتابع بيان الحكومة الإسرائيلية الأحد "إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.

ومنذ بداية العام، أودت أعمال العنف والمواجهات ب47 فلسطينيا بينهم مقاتلون ومدنيّون بعضهم قصّر، وبتسعة مدنيّين إسرائيليّين بينهم ثلاثة قاصرين، فضلا عن امرأة أوكرانية، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

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المصدر: فرانس برس