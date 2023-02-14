كشف ضابط الاستخبارات الفرنسي المتقاعد، آلان جويليت، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أصدر قرارات تحرم فرنسا من عقود إعادة إعمار أوكرانيا، ومنحها لواشنطن.

وقال آلان جولييت في تصريحات صحفية إن زيلينسكي أعطى تعليمات مفادها أن شركة "بلاك روك"، وهي الأكبر في الولايات المتحدة، سيكون لديها حقوق إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب. وهذا يعني أن كل شيء سوف يقوم به الأمريكيون مرة أخرى، وسوف نبقى بدون شيء كما حدث في البلقان.

وأشار إلى أن هذه المعلومات تقلقه كثيرا، حيث خصصت باريس حوالي 7.5 مليار يورو لمساعدة كييف، لكن بعد مرسوم الرئيس الأوكراني، اتضح أن الجانب الفرنسي أنفق هذه الأموال عبثا.

المصدر: نوفوستي