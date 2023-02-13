زاخاروفا: واشنطن والاتحاد الأوروبي يسعيان لإجبار صربيا على الانضمام للعقوبات ضد روسيا

أعلنت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إزاء صربيا، يتمثل في إجبارها على الالتحاق بالعقوبات الغربية ضد روسيا.

وقالت زاخاروفا: "هدفهم الحقيقي ليس "تحقيق الاستقرار" في المنطقة، ولكن كسر الإرادة السياسية للقيادة الصربية، وإجبارها في المقام الأول على الانضمام إلى نظام العقوبات ضد روسيا".

وأشارت إلى أن روسيا تتفهم الجهود المطلوبة من صربيا لمواصلة التعاون مع روسيا تحت ضغط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وشددت زاخاروفا على أن الغرب "يبذل قصارى جهده" لحمل بلغراد على الانضمام إلى العقوبات المناهضة لروسيا.

وأكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، في وقت سابق أن بلاده قد تضطر لفرض عقوبات على روسيا بسبب الضغوط الغربية عليها.

المصدر: RT