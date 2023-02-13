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البنتاغون: الولايات المتحدة تتابع أنشطة الطيران الروسي في الشرق الأوسط

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البنتاغون: الولايات المتحدة تتابع أنشطة الطيران الروسي في الشرق الأوسط
Legion-Media APFootage/U.S. Air Force Photo By Staff Sgt. Dalton Williams
طائرة من نوع "إف 16" للقوات الجوية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط (صورة من الأرشيف)
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أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة تتابع أنشطة الطيران الروسي في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن مخاوفه من أي تصعيد في المنطقة نظرا للوضع في أوروبا وأوكرانيا.

وقال الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية للقوات الأمريكية (سينتكوم)، خلال مؤتمر أمني في واشنطن، إن "التصعيد يمثل القلق الأكبر، نظرا للوضع في أوروبا وأوكرانيا".

وأضاف أن الولايات المتحدة ترصد أنشطة المقاتلات الروسية في منطقة الشرق الأوسط بشكل يومي، وتتابعها باهتمام.

وأشار إلى أنه في حال اقتراب المقاتلات الروسية من المواقع الأمريكية، تراقبها طائرات القوات الجوية الأمريكية وأن جميع الخطوات لمنع وقوع الصدامات تبحث عبر خط الاتصال الخاص لمنع التصعيد.

وأكد أن الطائرات الروسية تتصرف بشكل مماثل تجاه الطائرات الأمريكية.

المصدر: نوفوستي

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