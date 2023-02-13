بوتين يترأس اجتماعا لمجلس الأمن الروسي

طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اجتماع ترأسه لمجلس الأمن الروسي من وزير الخارجية سيرغي لافروف، إطلاعه على نتائج جولته في إفريقيا مؤخرا.

وقال بوتين: "سيرغي لافروف يعمل على التحضير للقمة الروسية الإفريقية، وأجرى جولة عمل شملت عدة دول صديقة. دعونا نطلب منه أن يطلعنا اليوم على نتائج جولته".

وستعقد القمة الروسية الإفريقية الثانية في روسيا عام 2023، ووقع بوتين في يوليو 2022 مرسوما بتشكيل لجنة تنظيمية للتحضير للقمة.

المصدر: نوفوستي