تعرّض جندي إسرائيلي لإصابة خطرة بنيران صديقة على حاجز شعفاط في القدس (فيديو)

أفادت مراسلة RT مساء الاثنين بأن جنديا إسرائيليا أصيب بنيران صديقة على حاجز شعفاط في القدس، مشيرة إلى أن حالته خطرة وغير مستقرة.

وذكرت مراسلتنا أنه وأثناء تفتيش حافلة عند حاجز شرطة شعفاط من قبل عنصرين من الأمن، قام شاب فلسطيني بسحب سكين وحاول طعن أحد عناصر جنود حرس الحدود.

وأضافت أن حرس الحدود الإسرائيلي أطلق عليه النار، مؤكدة أن الإصابة طفيفة.

وأشارت إلى أن الجندي الإسرائيلي أصيب بنيران زميله ونقل إلى المستشفى في حالة خطيرة للغاية وغير مستقرة.

وتداولت وسائل إعلام إسرائيلية أنباء عن وفاة الضابط الإسرائيلي إثر إصابة بالغة في عملية إطلاق نار بالقرب من حاجز شعفاط في القدس.

المصدر: RT