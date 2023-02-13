الولايات المتحدة رصدت مناطيد استطلاع في الشرق الأوسط

أعلن قائد القوات الجوية المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط، أليكسوس غرينكيفيتش، رصد مناطيد استطلاع في منطقة الشرق الأوسط.

وقال غرينكيفيتش: "كان هناك مناطيد بالتأكيد في منطقة القيادة المركزية، ولم تكن تشكل تهديدًا. لقد حلقوا عدة مرات أثناء قيادتي، لكن لا شيء يثير القلق".

وأسقط الجيش الأمريكي 4 مجسمات جوية خلال الأيام الـ8 الماضية، بما في ذلك منطاد صيني. واتهم البيت الأبيض الصين بأنها ترسل "مناطيد تجسس" إلى القارات الخمس، وتنتهك بذلك سيادة الدول.

المصدر: نوفوستي