بين الحقيقة ونظرية المؤامرة.. هل تسبب المشروع العلمي الأمريكي HAARP بزلزال تركيا وسوريا؟

برزت نظرية المؤامرة على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول وجود أسباب غير طبيعية للزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا، وخلف أكثر من 30 ألف قتيل مؤخرا.

وزعم مغردون أن سبب الزلزال هو برنامج علمي أمريكي يطلق عليه اسم "HAARP".

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وشارك ناشطون عرب وأتراك وغربيون في الترويج لنظريات مؤامرة، إذ قالت بعض الروايات إن رفض أنقرة دخول السويد لحلف الناتو دفع الغرب إلى الانتقام بافتعال الزلزال.

واعتبر ناشرو هذه الرواية أن الولايات المتحدة ضربت تركيا إما عبر البرنامج العلمي "هارب"، أو عبر قنبلة نووية صغيرة، مشيرة إلى أن توصية بعض الدول الغربية رعاياها الموجودين في تركيا بأخذ الحذر وقرار "إغلاق سفارات غربية في أنقرة"، وقنصليات في إسطنبول، دليل على صحة روايتهم، رغم أن العاصمة وإسطنبول لم تتأثرا جراء الزلزال.

ووفقا لموقع برنامج "HAARP" فإن المشروع يهدف إلى دراسة خصائص وسلوك الأيونوسفير "الغلاف الأيوني"، وهي "طبقة على حافة الفضاء مباشرة، إلى جانب الغلاف الجوي العلوي المحايد، وترتفع عن سطح الأرض 50- 400 ميل".

وذكر موقع "عربي 21" أنه تواصل مع عدد من الخبراء المختصين بالزلازل والباحثين الذين يدرسون أسبابها، حيث أكد مركز علوم المخاطر الجيولوجية في هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، أن الزلازل تحدث بسبب قوى داخل الأرض، وهي حركة السوائل الناتجة عن الحرارة في طبقة "الوشاح" تحت القشرة.

ونفى المركز أن تسبب ظواهر الغلاف الجوي الزلازل.

كما اعتبر البروفيسور ويليام إلسورث، أستاذ أبحاث الجيوفيزياء بجامعة ستانفورد الأمريكية، في كاليفورنيا، أن "الربط بين "HAARP" وزلزال تركيا أمر مؤسف"، مؤكدا "أنه من المستحيل حدوث ذلك".

وأوضح إلسورث في تصريح للـ"عربي 21" أن "الزلزال أطلق الطاقة التي تم تخزينها في القشرة من خلال الحركة البطيئة للصفائح التكتونية على مدى قرون، وقد بدأ في أعماق الأرض، بعيدا عن أي تفاعل مادي مع السطح القريب أو فوقه".

وأكد أنه "لا يوجد دليل علمي بأي شكل من الأشكال على أن طبقة الأيونوسفير التي يدرسها البرنامج العلمي "HAARP" لها أي دور في التسبب في الزلازل".

وأضاف: "أعتقد أنه من غير المسؤول إثارة قضية تورط الإنسان في زلزال تركيا دون دليل، علينا احترام الحقائق العلمية، ففي حين أن الزلازل لا يمكن التنبؤ بها على المدى القصير، فإن الصدوع التي تمزقت في الزلازل كانت معروفة وفهم أنها تمثل خطرا كبيرا، ووقعت المأساة بسبب المباني التي لم يتم تشييدها لتحمل شدة الاهتزاز".

من جهته، نفى أستاذ المخاطر الطبيعية والبيئية في جامعة "كينغز كوليج لندن" (King’s College London)، البروفيسور بروس مالامود، وجود رابط وثيق أو محتمل بين البرنامج البحثي الشفق النشط عالي التردد "HAARP" والتسبب في الزلازل من أي درجة، بما في ذلك الزلزال المأساوي الأخير في تركيا".

وأوضح مالامود أن "HAARP برنامج بحثي مخصص لدراسة الأيونوسفير، وهو جزء من الغلاف الجوي العلوي للأرض، يقع حوالي 48 إلى 965 كيلو متر فوق مستوى سطح البحر".

وصرح بأنه لا توجد آلية فيزيائية معروفة تدل على أنه يمكن أن يكون "HAARP" قد تسبب في حدوث زلازل، وأي ادعاءات بمثل هذه الروابط تقع خارج نطاق العلوم الطبيعية ويجب تجاهل أي دعوة من أي شخص للربط بين البرنامج وحدوث الزلازل، مثل منظري المؤامرة، كما يجب معالجة ادعاءاتهم على أنها أخبار كاذبة.

المصدر: "عربي 21"