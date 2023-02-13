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شرطة إسرائيل تصدر بيانا حول عملية الطعن في القدس

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شرطة إسرائيل تصدر بيانا حول عملية الطعن في القدس
AFP
القدس
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أصدر المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي بيانا يوم الاثنين، كشف فيه بعض تفاصيل عملية الطعن الأخيرة في البلدة القديمة بالقدس.

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وقال المتحدث في البيان: "قبل وقت قصير، تلقت الشرطة بلاغا عن حادثة طعن في البلدة القديمة في القدس".

ووفق البلاغ، أصيب أحد المارة بجروح طفيفة، مؤكدا أن المشتبه به لاذ بالفرار من مكان الحادث.

وتم استدعاء قوات الشرطة إلى مكان الحادث، حيث شرعت بأنشطة مسح وتفتيش وألقت القبض على مشتبه به.

وأفاد بأن ملابسات القضية قيد التحقيق، مضيفا أن الشرطة ستنشر المزيد من تفاصيل إضافية في وقت لاحق.

المصدر: RT

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