مراسلتنا: قوات إسرائيلية تغلق البلدة القديمة في القدس ومنها باب العامود عقب طعن مستوطن وهروب المنفذ

قالت مراسلة RT مساء يوم الاثنين، إن قوات إسرائيلية أغلقت البلدة القديمة في القدس ومنها باب العامود، بعد طعن مستوطن وإصابته طفيفة ونجاح المنفذ بالهرب.

وقالت مصادر عبرية إن مستوطنا طعن قرب باب السلسلة في البلدة القديمة بالقدس.

وأضافت أن منفذ العملية انسحب من المكان ولم تعرف خلفية العملية بعد.

وأشارت المصادر إلى أن الجيش يقوم بتمشيط منطقة العملية بحثا عن المنفذ، مبينة أنه وخلال أعمال التمشيط تم اعتقال أحد المشتبه بهم ويجري التحقيق معه.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن القوات الإسرائيلية اقتحمت المصلى القبلي بالمسجد الأقصى وأغلقت أبوابه.

المصدر: RT + وسائل إعلام